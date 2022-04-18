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Кабардино-Балкарии выделено 14 миллионов рублей на поддержку промышленности

Кабардино-Балкарии выделено 14 миллионов рублей на поддержку промышленности

18.04.2022 | 13:35
По поручению Президента РФ на докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено федеральное финансирование. Распоряжение о выделении на эти цели 4,3 миллиарда рублей подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Благодаря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка промышленных предприятий в 77 регионах России. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные Правительством средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 миллиардов рублей. Кабардино-Балкарии на указанные цели будет выделено 13,9 миллиона рублей. Принятое решение поможет минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной, в том числе импортозамещающей продукции.  
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