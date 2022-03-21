Кабардино-Балкарии выделено 134 миллиона рублей на поддержку рынка труда

Более 39 миллиардов рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Источником финансирования станет резервный фонд Правительства России. Большая часть суммы – свыше 25,5 миллиардов рублей – пойдёт на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек. «Это лишь часть мер, которые Правительство РФ готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», – отметил Михаил Мишустин. Кабардино-Балкария на указанные цели получит 134,2 миллиона рублей. С начала введенных санкций в отношении России уровень безработицы в Кабардино-Балкарии не изменился. Как отметили в профильном региональном министерстве, сейчас разрабатывается программа по реализации дополнительных мероприятий, направленных на поддержку рынка труда и предупреждение роста безработицы на территории Кабардино-Балкарии.