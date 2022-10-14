Кабардино-Балкарии готова к отопительному сезону

Республика к зиме готова. Об этом заявили депутатам представители министерства строительства и ЖКХ. “Правительственный час” состоялся в рамках заседания президиума парламента.
На подготовку к предстоящему отопительному сезону регион направил 740 миллионов рублей. Деньги израсходовали на ремонт помещений и коммуникаций, в том числе внутридомовых систем центрального отопления, водоснабжения и электропроводки. На сегодня практически все подготовительные работы завершены, сообщил руководитель профильного министерства Алим Бербеков.
Готовность водопроводных сетей – 94 процента. Алим Бербеков добавил, что в больницах и школах тепло уже могут подавать. Министр напомнил, что в населенных пунктах местные администрации сами решают, когда начать отопительный сезон, в зависимости от погоды. По правилам обогрев домов включают, если минимум пять дней среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов тепла.
Представитель Ростехнадзора Сергей Пеганов рассказал о результатах проверок, которые ведомство провело в период подготовки к сезону холодов. Касались они теплоснабжающих предприятий. Нарушения, которые устраняют, обнаружили в пяти процентах организаций.
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