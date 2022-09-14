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К высокогорным туристическим лагерям “Безенги”, “Чегем” и “Башиль” проведут природный газ

К высокогорным туристическим лагерям “Безенги”, “Чегем” и “Башиль” проведут природный газ

14.09.2022 | 15:58
К высокогорным туристическим лагерям проведут природный газ. Глава республики Казбек Коков направил на имя руководителя Газпрома Алексея Миллера письмо о возможности строительства трех новых линий по программе газификации Кабардино-Балкарии в 21-25-м годах. Речь – о возведении газопроводов к альплагерю “Безенги” в Черекском районе, а также “Чегем” и “Башиль” в Чегемском ущелье. Как сообщили в компании “Газпром межрегионгаз Нальчик”, вопрос уже согласован, и магистрали к туристическим объектам начнут строить в течение ближайших двух лет. Развитие инфраструктуры в рекреационных зонах – одно из приоритетных направлений региона и повышения его инвестиционной привлекательности. Об этом власти республики заявляли неоднократно, в том числе указывая на растущий туристический поток в Кабардино-Балкарию. Только в летние месяцы регион посетили свыше полумиллиона человек, что почти на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Газификация высокогорных туристических объектов позволит повысить уровень их комфортности.
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