К столетию КБР в Нальчике завершаются ремонтные работы на главных улицах

Работы на трех центральных проспектах Нальчика – часть подготовки города к празднованию векового юбилея республики. На Шогенцукова к ремонту приступили в сентябре прошлого года, на Ленина и Кулиева – в начале нынешнего. Средства направили из Республиканского дорожного фонда.
Проезжую часть в основном уже обновили. На Шогенцукова заменили часть водопроводных сетей и системы канализации, создали ливневку, а также новое дорожное полотно из трех слоев. На Кулиева поменяли водопровод. На том же проспекте, а также по Ленина частично обновили бордюры и покрытие трасс.
Все электропровода прокладывают под землей, а не над головой. Вдоль проспектов меняют фонарные столбы, а также торшеры в пешеходной зоне. Она, кстати, колоссально изменилась: плитка – разных форм, размеров и фактур. В покрытие вмонтированы вставки для слабовидящих. Не забыли и про велодорожки. Горожане не скрывают: приятное удивление не покидает до сих пор.
Заметную разницу почувствовали не только пешеходы, но и автомобилисты. Несколько участков на проспектах и примыкающих к ним улицах расширили, и транспортная загруженность снизилась. Так, например, чтобы ликвидировать пробки, со стороны Ногмова сделали дополнительную полосу.
Гости столицы республики тоже рады обновлению. Жители других мест теперь все чаще бывают здесь не только проездом: в Нальчик целенаправленно отправляются отдыхать.
Нальчик с каждым годом динамично меняет облик. Все новшества – как дополнительные грани для драгоценного камня в ожерелье Кавказа.
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