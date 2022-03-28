К столетию КБР в Нальчике откроется выставка старинных предметов быта и культуры

К столетию Кабардино-Балкарии… В череде торжеств, посвященных знаменательной дате, запланирована выставка старинных предметов быта и культуры. В коллекцию войдут, монеты, книги, значки, марки и открытки. Выставку планируют развернуть в здании Главпочтамта. Сейчас организаторы подбирают экспонаты и составляют эскизы для будущей выставки. Коллекционеры акцентируют внимание на материалах, которые касаются истории Кабардино-Балкарии, ее становления и общественно значимых событий. Экспонаты помогут глубже изучить историю республики, приобщиться к культурным ценностям и просто узнать много интересных фактов о филателии и нумизматике, уверены организаторы выставки.