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К столетию КБР в Нальчике откроется выставка старинных предметов быта и культуры

К столетию КБР в Нальчике откроется выставка старинных предметов быта и культуры

28.03.2022 | 18:48
К столетию Кабардино-Балкарии… В череде торжеств, посвященных знаменательной дате, запланирована выставка старинных предметов быта и культуры. В коллекцию войдут, монеты, книги, значки, марки и открытки. Выставку планируют развернуть в здании Главпочтамта. Сейчас организаторы подбирают экспонаты и составляют эскизы для будущей выставки. Коллекционеры акцентируют внимание на материалах, которые касаются истории Кабардино-Балкарии, ее становления и общественно значимых событий. Экспонаты помогут глубже изучить историю республики, приобщиться к культурным ценностям и просто узнать много интересных фактов о филателии и нумизматике, уверены организаторы выставки.
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