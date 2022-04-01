К столетию Кабардино-Балкарии в Нальчике высадили аллею из павловнии

К столетию Кабардино-Балкарии... В честь юбилея в Нальчике сегодня появилась аллея из павловнии. 30 саженцев высадили вдоль городской набережной на участке между Осетинской и Кешокова. Это удивительное растение высотой может достигать 20 метров. Крона у нее раскидистая, а цветы бледно-фиолетовые. Назвали дерево в честь дочери императора Павла Первого Анны Павловны... Акцию организовали представители компании «Экологистика». Это часть проекта администрации Нальчика «Сто добрых дел». В мэрии сообщили, что намерены озеленить сразу несколько участков города. Такой аллеи в Нальчике еще не было. Ожидается, что павловния войлочная зацветет уже следующей весной.