К сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина присоединились справедливороссы Нальчика

Напомним, кампания в поддержку действующего главы государства началась 23 декабря. Основной пункт сбора подписей находится в Доме профсоюзов. Открыты передвижные точки в крупных торговых центрах Нальчика. Заполнить подписные листы можно и в районах республики.
Чтобы поставить подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России, нужен лишь паспорт. Волонтеры помогут правильно внести данные – человек должен сделать этой своей рукой.
Добавим, что главе государства, который подал документы в ЦИК как самовыдвиженец, необходимо набрать минимум 300 тысяч подписей по всей стране. Срок определен – до 25 января.
https://t.me/vestikbr