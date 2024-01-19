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К программе «Яндекс.Транспорт» подключили маршрут из Нальчика в Приэльбрусье

К программе «Яндекс.Транспорт» подключили маршрут из Нальчика в Приэльбрусье

19.01.2024 | 15:53
«Яндекс. Транспорт» заработал в Кабардино-Балкарии в прошлом году, и им уже пользуются тысячи людей. Одновременно был запущен сервис «Дубль ГИС». Эти информационные системы позволяют строить маршруты по всему региону, что особенно удобно для приезжих. Каждый может скачать приложение от «Яндекса» на телефон, открыть слой «Общественный транспорт» и в реальном времени увидеть передвижение автобусов по маршрутам, а также узнать время их прибытия и отправки. Также сервис показывает места возможных остановок и пересадок. На сегодня к программе подключены 17 нальчикских маршрутов. Межмуниципальных – в два раза больше. Есть также один межрегиональный – «Нальчик-Владикавказ».   https://t.me/vestikbr
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