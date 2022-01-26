К празднованию 100-летия КБР в Нальчике благоустроят несколько общественных пространств

Сейчас реставрируют арку «Навеки с Россией» на въезде в город. Специалисты демонтируют бетонное ограждение, установят бортовые камни из гранита и высадят поблизости цветы. Еще около десятка мест в столице республики ждет восстановление к празднику. По данным мэрии, благоустроят скверы – рядом с Кабардино-Балкарским госуниверситетом и Курортный на Канукоева. Запланировали реконструкцию зон отдыха возле аэропорта, на улице братьев Амшоковых, на углу Ленина и Тарчокова, Комарова и Мальбахова, а также на Идарова.