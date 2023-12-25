К новому году в Нальчике устроили праздник для детей участников СВО

Задорный детский смех и праздничная атмосфера… В Нальчике устроили новогоднее представление для детей участников специальной военной операции. Организовали праздник Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» и федерация профсоюзов Кабардино-Балкарии.
В фойе звучит звонкий смех: в филиал госфонда «Защитники Отечества» пригласили на праздник детей. Их отцы – участники специальной военной операции... Впереди – волшебство новогоднего представления, а пока можно поиграть с ровесниками и сфотографироваться на фоне елки.
И вот сказочное действо началось. Главным героем стал Крокодил Гена из сказки Эдуарда Успенского. К нему присоединились и другие персонажи. Участники танцевали, хлопали, выполняли различные задания артистов, звали Деда Мороза и водили хоровод.
Радостно видеть, как горят глаза детей, как они радуются празднику, который объединяет знакомых всем героев и учит добру, говорили родители.
Забота о семьях участников специальной военной операции – одна из приоритетных задач, говорят в филиале госфонда «Защитники Отечества». В организации предновогоднего праздника участвовала и Федерация профсоюзов республики.
Один из самых светлых моментов: каждый ребенок получает новогодний подарок. Тех ребят, которые не смогли в этот день приехать на праздник из городов и сел республики, социальные координаторы поздравят на местах. В завершении дети сфотографировались со сказочными героями и сотрудниками госфонда «Защитники Отечества».
