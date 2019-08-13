К началу сентября этого года в Урванском районе начнут работу центры образования «Точка роста». — 2019.08.13

Кабардино-Балкария – одна из площадок для реализации пилотного проекта министерства просвещения России.
Усилия направлены на повышение качества подготовки сельских школьников, рассказали в Управлении образования района. Центры создаются на базе трех учебных заведений в Старом Череке, в Урвани и в Псыгансу.
Кроме того, будут задействованы направления дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности. К слову, в первой школе селения Старый Черек под центр определили практически весь третий этаж, включая холл.
Остается подобрать необходимую цветовую гамму для оформления помещений. Холл и оба учебных класса обустраивать планируют по определенным требованиям к дизайну, единому и по всей стране. Все педагоги, занятые в проекте уже прошли специальную подготовку. Работать центры начнут уже с начала этого учебного года.

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