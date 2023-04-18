К концу 2024 года театры будут в каждой школе КБР

Марина Агаева учится в седьмом классе и мечтает, чтобы в ее школе появился кружок драматического искусства. Желание должно вскоре исполниться, ведь Минпросвещение России поставило глобальную задачу – создать к концу 24-го года в каждом общеобразовательном учреждении страны школьный театр.
И один из них будет кукольным… От инициативы федерального министерства в восторге театральная общественность республики, ведь возможность с малых лет приобщаться к сценическому искусству даст детям полезный опыт общения, повысит их уверенность в себе и своих силах.
Вести занятия в школьных театрах будут педагоги дополнительного образования, которым тоже понадобится предварительная подготовка. Когда студию откроют, попасть в нее не составит труда: нужно будет сообщить о своем намерении классному руководителю.
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