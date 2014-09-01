К концу года все общеобразовательные учреждения КБР подключат к высокоскоростному интернету





В Парламенте КБР на заседании президиума в рамках правительственного часа обсудили насколько доступен интернет в Кабардино-Балкарии. Интернет и мобильные коммуникации являются базовыми технологиями цифровой экономики, отметил профильный министр Ислам Ашхотов. По его словам, в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» до конца нынешнего года в Кабардино-Балкарии планируют подключить к высокоскоростной сети передачи данных ряд социально значимых объектов. Будут охвачены: 100% общеобразовательных учреждений региона; 100% фельдшерско-акушерских пунктов региона; 29 приоритетных объектов культуры региона; 5 администраций сельских поселений и 9 пожарных частей. Свои вопросы депутаты также адресовали представителям «Ростелекома» и федеральных сетей мобильной связи. Особый акцент сделали на том, чтобы в горной местности беспроводные соединения до сих пор неустойчивы, а туристам, да и местным жителям нужен быстрый интернет.