К юбилею Парламента КБР… Сегодня состоялось торжественное чествование журналистов республиканских СМИ по итогам конкурса, посвященного освещению деятельности высшего законодательного органа и знаменательной дате — 2019.04.30





Среди победителей — наш коллега заместитель директора ГТРК «Кабардино-Балкария», начальник службы информационного вещания Беслан Суйдимов. Его работа отмечена за лучшую подачу материала об истории республиканского парламента на телевидении. Дипломами и денежными премиями награждены еще 6 человек. Среди тех, кому вручена благодарность и наш телеоператор Анзор Кашироков. Татьяна Егорова отметила, что Парламент КБР всегда придавал важное значение организации конструктивного взаимодействия со СМИ. Подобное сотрудничество с журналистами будет продолжено, подчеркнули на встрече в высшем законодательном органе республики.