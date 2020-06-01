К 95-летию со дня рождения народного артиста России Леонида Эркенова

Фронтовик, актер, режиссер… Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения народного артиста России Леонида Эркенова.

Именитый деятель искусства родом из Аргудана. Любовь к театру проявилась уже в юности. После школы поступил во вспомогательный состав Кабардинской труппы республиканского театра. В 1942 году, оставив сцену, ушел добровольцем на фронт. После тяжелого ранения был демобилизован. За заслуги на полях сражений удостоен ордена Отечественной войны.

После возвращения с фронта Леонид Эркенов поступил на режиссерский факультет Ленинградской консерватории в составе кабардинской оперной студии. Работал режиссером, а затем три десятка лет возглавлял процесс создания сценических произведений в Государственном драмтеатре им. Али Шогенцукова. Сотрудничал и с другими творческими коллективами Кабардино-Балкарии.

За почти полвека работы в театре Леонид Эркенов создал больше 150 драматических и музыкальных спектаклей. Возглавлял региональное отделение Всероссийского театрального общества. За большой вклад в развитие сценического искусства удостоен множества высоких наград.