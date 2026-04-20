Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
К 9 Мая ветераны получат выплаты согласно указу Владимира Путина

20.04.2026 | 12:30
В России к девятому Мая по указу президента страны Владимира Путина осуществляются соответствующие выплаты. Об этом напомнили в Государственной Думе. Как правило, к юбилейным датам со Дня Победы выплаты соответствуют сумме в тысячах рублей. А в неюбилейные годы составляют порядка 10 тыс. рублей», — прокомментировали в нижней палате Федерального собрания. Между начислениями для тех, кто награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», и теми, кто являлся непосредственно участником Великой Отечественной есть разница. Для участников выплаты обычно выше, чем для тех, кто трудился в тылу, добавили в Госдуме. В Социальном фонде России сообщили, что ежегодную выплату к 9 Мая участникам и инвалидам Великой Отечественной войны начнут перечислять в апреле и мае. Обращаться или подавать заявления не нужно — средства перечислят на основании имеющихся у фонда данных.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных