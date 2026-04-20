К 9 Мая ветераны получат выплаты согласно указу Владимира Путина

В России к девятому Мая по указу президента страны Владимира Путина осуществляются соответствующие выплаты. Об этом напомнили в Государственной Думе.
Как правило, к юбилейным датам со Дня Победы выплаты соответствуют сумме в тысячах рублей. А в неюбилейные годы составляют порядка 10 тыс. рублей», — прокомментировали в нижней палате Федерального собрания. Между начислениями для тех, кто награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», и теми, кто являлся непосредственно участником Великой Отечественной есть разница.
Для участников выплаты обычно выше, чем для тех, кто трудился в тылу, добавили в Госдуме. В Социальном фонде России сообщили, что ежегодную выплату к 9 Мая участникам и инвалидам Великой Отечественной войны начнут перечислять в апреле и мае. Обращаться или подавать заявления не нужно — средства перечислят на основании имеющихся у фонда данных.
