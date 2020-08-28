К 80-летию со дня рождения основателя первой команды по регби





28 августа 2020 года основателю первой республиканской команды по регби в КБР Александру Лобжанидзе исполнилось бы 80 лет. В годы учебы в Тбилиси он увлекся регби. А затем – уже в Нальчике – сплотил вокруг себя студентов Кабардино-Балкарского госуниверситета. За короткий срок команда вышла в чемпионы РСФСР. О сборной Кабардино-Балкарии узнали по всей стране. Она прорвалась в высшую лигу чемпионата Советского Союза. Благодаря этому в 70-х регби в Кабардино-Балкарии составило серьезную конкуренцию футболу.

Отец Александра-Роман Лобжанидзе- переехал в Нальчик из Грузии в начале прошлого века. В семье воспитали четырех детей. Нателла – педагог, Светлана – врач, Владимир – строитель, а старший – Александр – посвятил всю свою жизнь спорту. Поддерживал ребят, увлеченных, как и он сам, регби. Был для них наставником и старшим товарищем,а в семье – опорой для близких. «Он был очень любящим, прекрасным и добрым сыном, братом, отцом, и самое главное, он был очень большим фанатом спорта», -вспоминает сестра Светлана Лобжанидзе.

Регби как стиль жизни. Александр Лобжанидзе сделал свой выбор еще в юности и навсегда связал свою судьбу с этим видом спорта. Будучи первопроходцем, воспитал целую плеяду талантливых учеников, вывел свою команду на высокий уровень и оставил яркий след в истории республики.