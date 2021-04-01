К 76-й годовщине Великой Победы в КБР пройдет международный фестиваль Red Fox Elbrus Race

К 76-й годовщине Великой Победы в Приэльбрусье готовятся провести Международный фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race. Состоится он с четвертого по восьмое мая. Фестиваль, которому уже больше 10-ти лет, в дни майских выходных соберёт сотни участников и гостей из разных стран мира. Сильнейшие скайраннеры, альпинисты и лыжники, лучшие ски-альпинисты, а также мультиспортсмены и любители активного отдыха примут участие в стартах. Организаторы не сомневаются: здесь каждый сможет одержать победу над собой и установить личный рекорд. Пятого мая в Приэльбрусье пройдет самый высокогорный в мире «Вертикальный километр»: спортсмены преодолеют высоту от двух с половиной до трех с половиной тысяч метров. На седьмое мая запланировали скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса в спортивном и любительском классах. И в этот же день на высшую точку Европы внесут Знамя Победы. Акция состоится в рамках Кубка, в котором примут участие военнослужащие и представители силовых ведомств – сотрудники министерства обороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии.

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