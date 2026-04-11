К 65‑летию Дня космонавтики в Нальчике заложили капсулу времени

В Нальчике прошла акция «Нальчик – Космос – Будущее». Ее приурочили к 65-летию Дня космонавтики. Организаторы - республиканское отделение КПРФ. Главным событием стала закладка капсулы времени с посланиями для молодежи 2061 года.
Он облетел планету за 108 минут и навсегда вписал свое имя в историю как первый человек, побывавший в космосе. Юрий Гагарин. Его полет подтвердил безопасность пребывания в невесомости и открыл дорогу новым пилотируемым миссиям. В честь 12-го апреля у памятника Юрию Гагарину в Нальчике провели познавательную акцию. Каждый житель и гость столицы республики мог заполнить «Бортовой журнал» и оставить пожелание тем, кто в 2061 году будет праздновать столетие космонавтики.
Акцию назвали «Нальчик – Космос – Будущее». Ее приурочили к 65-летию Дня космонавтики. Организатором выступило республиканское отделение КПРФ. На встрече вспоминали и о тех, без кого первый полет человека в Космос не был бы возможен. В числе ученых-разработчиков и уроженец Кабардино-Балкарии, Тимур Энеев. Именно благодаря гениальным расчетам академика Гагарин и его последователи безопасно возвращаются на Землю.
К организации акции привлекли и учащихся образовательных учреждений. Ребята городских школ исполняли известные хиты о космосе. А после в торжественной обстановке участники акции заложили «Капсулу времени», адресованную молодежи 2061 года. В сосуд поместили уникальные артефакты: горсть земли с подножия Эльбруса, «Бортовой журнал» и копию секретной расчетной формулы Тимура Энеева. Также провели масштабный флешмоб «65 салютов Гагарину»: в небо запустили 65 алых шаров с белыми голубями мира. Завершили акцию возложением цветов к памятнику человеку, чье имя навсегда останется в веках: первому космонавту планеты Юрию Гагарину.
