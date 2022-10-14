В Прохладном на центральной площади открыли доску почета «Гордость и честь города». Событие приурочили ко дню рождения населенного пункта – к 257-й годовщине с момента образования.
Учредить символ предложили депутаты Совета местного самоуправления. Доску почета создали на их средства… Со столь особенным событием жителей поздравила депутат Госдумы прохладянка Виктория Родина.
Виктория Родина и глава совета местного самоуправления Андрей Бирюк открыли доску почета. На ней – имена 20 заслуженных людей Прохладного. Это представители сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, спорта – профессионалы, заслужившие признание в городе и республике. Здесь же – наименования трудовых коллективов, чей вклад в развитие населенного пункта трудно переоценить. Тем, чьи имена сохранят для потомков, вручили свидетельства. Список почетных людей намерены обновлять раз в году – в октябре.
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