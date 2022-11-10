К 2025-му году в КБР создадут многоуровневую межотраслевую экосистему работы с молодежью

И ещё один праздник… Молодежь разных стран мира отмечает сегодня свой день. Его справляют во всём мире уже 78-й раз. О том, как развивается молодежная политика в Кабардино-Балкарии, рассказали в профильном министерстве.
По словам его руководителя Азамата Люева, к 25-му году в республике создадут многоуровневую межотраслевую экосистему работы с молодежью. Цель – привлечь эту часть общества к развитию самых разных Отраслей – социальной и экономической, культуры и спорта. В реализации планов поможет поддержка, которую окажут в рамках конкурса Росмолодежи «Регион для молодых».
Конкурс направлен на комплексное развитие молодежной политики в регионах. На следующий год планируется получение субсидии в размере порядка 146 млн рублей.
Часть средств направят на реализацию комплексных отраслевых программ, другую – на создание в Нальчике, Нарткале и Кашхатау современных молодежных центров.
https://t.me/vestikbr