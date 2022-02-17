К 2024 году в КБР планируется создать и благоустроить 216 общественных пространств и 596 дворовых территорий

Глава КБР Казбек Коков в Москве в режиме ВКС принял участие в совместном заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию и Коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Заседание проходило под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина при участии помощника Президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина, Министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, председателя комиссии Госсовета Рустама Минниханова, представителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей регионов России.

В рамках совместного заседания подведены итоги работы Минстроя России. Отдельно рассмотрена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. В своём выступлении Игорь Левитин отметил социальную значимость решения поставленной Президентом задачи по созданию комфортных жилищных условий для российских семей. Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, подготовленная Правительством России, является ключевым документом для достижения этой цели. Стратегия нацелена на повышение качества и уровня жизни граждан, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. «Документом предусмотрено создание условий для интенсивного экономического развития, в том числе путём формирования планов развития городских агломераций с использованием их инвестиционного потенциала, осуществление единой градостроительной и транспортной политики, реализация программы редевелопмента промышленных зон, территорий ветхого и аварийного жилья, обеспечение развития туристических центров городов, модернизация объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов благоустройства», - прозвучало на заседании.

В Кабардино-Балкарии объемы жилищного строительства по итогам 2021 года в республике выросли в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 2,8 процента. Введено в строй свыше 514 квадратных метров жилья, построено 39 многоквартирных домов.

Важную роль в стимулировании этого процесса, в том числе для индивидуального застройщика играет инфраструктурное строительство. Более миллиарда рублей предусмотрено в федеральном и региональном бюджетах на строительство систем водоснабжения и водоотведения в районах жилой застройки в Нальчике на 2022-2024 годы. В рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» планируется создать и благоустроить к 2024 году 216 общественных пространств и 596 дворовых территорий.

Модернизация объектов ЖКХ остается одним из главных направлений развития региона. Комментируя итоги совещания, Казбек Коков на своей странице в социальной сети сообщил о планах на этот и следующий год. «В этом году начнем проектирование новых очистных сооружений в Нальчике и завершим проектирование строительства новых очистных сооружений в Тырныаузе. Уже начали строительство Баксанского группового водопровода и приступаем к реконструкции канализационного коллектора от Поляны Азау до поселка Эльбрус с реконструкцией канализационных очистных сооружений в самом поселке. На следующий год запланировали строительство Зольского группового водопровода». Большинство проектов будут реализованы в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».