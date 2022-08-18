К 100-летию КБР В музее ИЗО им. Ткаченко открылась выставка кукол Веры Мисаковой

Сквозь “Нити времени”... В Нальчике в Музее изобразительных искусств открылась выставка кукол, которые создает нальчанка Вера Мисакова.
“Приглашение к танцу”, “Подарок”, “Радость встречи” - вот лишь некоторые названия композиций. В основном это бытовые зарисовки. Кукол выставили прямо в витринах музея. Автор говорит, что хотела сделать подарок жителям и гостям республики к ее столетию.
При изготовлении кукол мастер использует скульптурный текстиль, папье-маше, синтепон. Говорит: “Когда работаешь, становишься и портным, и сапожником, и шляпником…” Выставка в музее им.Ткаченко продлится до 25 августа.
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