К 100-летию КБР более ста альпинистов поднялись на обе вершины Эльбруса

Сегодня участники массового восхождения "Эльбрусиада-2022" достигли Восточной и Западной вершин Эльбруса. Событие, в котором приняли участие более 100 человек из 20 регионов России, посвятили вековому юбилею Кабардино-Балкарской-Республики. Взойти на гору удалось только со второй попытки из-за тяжелых погодных условий. Накануне ураганный ветер не позволил достичь цели и развернул команду восходителей на высоте 5 200 метров. Сегодня несмотря на непогоду, вершин удалось достичь. Всем, кто дошёл до вершины, будут вручены номерные знаки "За восхождение на Эльбрус" 21 августа на Поляне Азау во время торжественного закрытия "Эльбрусиады – 2022. 100 лет КБР". Также имена участников юбилейного восхождения планируется выгравировать на памятной доске.