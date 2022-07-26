К 10-летию Многофункционального центра КБР лучшим сотрудникам вручили награды

Правительственные благодарности и ведомственные награды получают лучшие представители Многофункционального центра. Их заслуги решили отметить в честь первого – десятилетнего – юбилея МФЦ. Событие, без преувеличения, историческое, а потому на церемонию прибыл председатель правительства Алий Мусуков, чтобы лично поздравить специалистов и поблагодарить их за достигнутые успехи и добросовестный труд.
За годы работы сотрудники МФЦ оказали больше пяти миллионов государственных и муниципальных услуг. А ведь все это – решенные человеческие проблемы и вопросы. Если в начале пути в спектре было сто услуг, то сейчас их в три с половиной раза больше. При этом границы полномочий учреждения и сегодня расширяются стремительно.
Центр открыл 12 отделений в городах и районах. Сегодня в самых дальних селах работают специалисты, готовые содействовать в оказании госуслуг по принципу одного окна. Причем так называемые удаленные рабочие места оснащены по последнему слову техники.
В период пандемии сотрудники МФЦ были, как говорится, на передовой и работали в усиленном режиме. В 2020-м они оказали 900 тысяч услуг, а в 21-м перешли миллионный рубеж. Те, кто стоял у истоков, и молодые сотрудники готовы к решению новых задач.
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