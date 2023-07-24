К 1 сентября в КБР появится крупный спортивный комплекс

К 1 сентября в республике появится крупный современный комплекс, который станет серьезной базой для подготовки спортсменов и площадкой для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Ход строительных работ на социально значимых объектах в Нальчике сегодня проинспектировал Глава КБР Казбек Коков.
Спорткомплекс для занятий современным пятиборьем располагается по улице Ашурова. Возведение завершено и сейчас он готовится к открытию. На его строительство в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» выделено почти 275 миллионов рублей. Площадь здания около 8 тысяч квадратных метров.
В одну смену здесь одновременно смогут заниматься порядка 150 спортсменов. Учтены и потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортоборудование - новейшее. Есть один большой универсальный и два малых зала - тренажерный и гимнастический, 50-метровый бассейн, пневматический тир с 10 огневыми рубежами, а также вся сопутствующая инфраструктура.
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