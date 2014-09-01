Юрий Чайка с рабочим визитом посетил Кабардино-Балкарию





Сегодня в республике с рабочим визитом находится полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Полпред провел встречу с руководством республики. Главной темой встречи полпреда Юрия Чайки с Главой КБР Казбеком Коковым стала реализация нацпроектов в регионе. В Кабардино-Балкарии ведется реконструкция, строительство и ремонт более 90 объектов, большинство из которых социально значимые. До конца текущего года они должны быть введены в эксплуатацию, отметили на совещании. Глава Кабардино-Балкарии общался с участниками встречи в режиме видеоконференции: один из сотрудников Администрации болен ковидом, потому руководитель республики принял решение уйти на самоизоляцию. Казбек Коков озвучил итоги прошедших выборов и текущую ситуацию. Наибольший процент освоения в Кабардино-Балкарии средств, выделенных на нацпроекты, в таких сферах как цифровая экономика, дороги, демография, культура и городская среда. Об этом рассказал премьер-министр КБР Алий Мусуков. Речь идет по большей части о строительстве школ, детских садов, спортивных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры. Завершилась встреча награждением. Юрий Чайка вручил благодарственные письма полпреда президента в СКФО руководителям центров соцобслуживания населения в Нальчике, Прохладном и Кашхатау. Юрий Чайка отметил, что специалисты социальной сферы в период пандемии трудятся наравне с медиками, чтобы сохранить жизнь и здоровье пожилых людей.