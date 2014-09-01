Юрий Чайка и Казбек Коков обсудили вопросы развития Кабардино-Балкарии





Сегодня в Нальчике полпред Президента страны в СКФО Юрий Чайка провел рабочую встречу с Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Обсуждались вопросы социально-экономического и общественно-политического развития субъекта, в частности касающиеся выполнения поручений Владимира Путина. Юрий Чайка проинформировал Казбека Кокова, что будет оказано содействие в завершении строительства республиканского онкодиспансера в Нальчике. Работы на объекте были приостановлены в 2013-м. В ближайшем будущем при участии аппарата полпреда Президента России в СКФО долгострой должен уйти в историю. Вопрос проработан с Министерством финансов страны. Казбек Коков выразил Юрию Чайке благодарность за содействие в решении данного вопроса и постоянное внимание к Кабардино-Балкарии. Отдельно рассмотрели ситуацию с коронавирусом в регионе и меры по ее стабилизации.