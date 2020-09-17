Юные спортсмены Кабардино-Балкарии получили еще один подарок

В поселке Кенже открылся современный спортивный комплекс Академия «Пять колец». Строительство Академии «Пять колец» началось два года назад при поддержке местных бизнесменов. Общая площадь территории — более одного гектара. Спорткомплекс включает в себя два зала для занятий тхэквондо и вольной борьбой, раздевалки и душевые, уличный амфитеатр, парковую зону и футбольное поле с искусственным покрытием. Тренироваться в новом здании смогут около 500 детей.

Со знаменательным событием жителей Кенже и всей республики поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он отметил, что за последние годы в рамках реализации федеральных программ делается многое для поддержки и развития спорта. Но открытие данного комплекса имеет особую значимость. В свою очередь, учредители «Пяти колец» и тренерский состав поблагодарили Главу Кабардино-Балкарии за помощь в благоустройстве территории комплекса и заверили, что приложат все усилия для дальнейшего укрепления спортивной славы республики. Затем — ознакомительная экскурсия. Казбек Коков осмотрел тренировочные залы, оснащенные в соответствии с современными требованиями, футбольное поле, пообщался с юными спортсменами. Не обошлось и без национальных обычаев: старейшины села приветствовали Главу республики чашей с махъсымой.

Кроме развития спорта, отметили представители Кенже, большое внимание здесь будет уделяться и воспитанию подрастающего поколения — в соответствии с народными традициями.