Юные пациенты детского отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера сегодня получили подарок: для них построили площадку для отдыха — 2019.10.01





На стационарном лечении здесь находятся дети до 18 лет. В настоящее время пациентов – около 20-ти. Порой они пребывают под наблюдением медиков целый год, то есть достаточно длительное время. На прогулку ребята выходят дважды в день. Теперь у них появилась возможность заниматься футболом и баскетболом, кататься с горки. Территорию рядом с корпусом благоустроили благодаря поддержке меценатов. Слова благодарности прозвучали не только от сотрудников медучреждения, но и от представителей Минздрава. В завершение юным пациентам вручили еще и сладкие подарки.