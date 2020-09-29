Юг России получит противоградовые ракеты

Корпорация «Ростех» поставит в регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов более 8 тысяч ракет, предназначенных для борьбы с градом. Они помогают снизить урон, которые стихия ежегодно наносит сельхозпроизводителям, более чем в пять раз, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Снаряды «Алазань» разработаны научно-исследовательским институтом прикладной химии. В этом году «Ростех» заключил четыре контракта на сумму более 148 миллионов рублей на поставку ракет для юга страны. Именно в этой части России град за сезон может уничтожать до 20% сельскохозяйственной продукции, нанося ущерб на десятки миллиардов рублей, отмечают в руководстве корпорации. Противоградовые ракеты «Алазань» хорошо зарекомендовали себя в борьбе со стихией. Они имеют дальность полета 12 километров и позволяют защитить одним залпом обширную территорию. Разработка превосходит мировые аналоги по радиусу действия, точности, надежности и безопасности. В целом в России наиболее градоопасными зонами являются предгорные районы Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии.