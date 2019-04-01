Юбилейный альпинистский сезон в Безенги… 60 лет назад альплагерь принял первых горовосходителей — 2019.04.16





К этой дате в Хуламо-Безенгийском ущелье запланирована обширная программа. Так, в первой половине июня здесь откроется Центральная школа инструкторов. В июле намечены старты шестого этапа Кубка России по скайраннингу в дисциплине «Вертикальный километр». Кроме того, Безенги примет горный фестиваль. Для любителей активного отдыха организуют ночное скалолазание и трейлраннинг, а также тестирование альпинистского снаряжения. На протяжении сезона в ущелье пройдут вечера бардовской песни и экологические акции. А уже в конце апреля запланированы сборы для альпинистов и туристов, претендующих на получение жетона «Спасение в горах».