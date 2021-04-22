«Эрмитаж-Кавказ» разместится в здании медицинского факультета КБГУ





В Нальчике откроют культурно-образовательный центр «Эрмитаж-Кавказ». В сентябре прошлого года соглашение подписали представители музея и КБГУ. Это крупное событие не только для Кабардино-Балкарии, но и для всего Юга России. А теперь решено, где будет располагаться центр. Он займет второй этаж корпуса медицинского факультета в парковой зоне Нальчика. Предварительно эксперты обследовали здание 1913 года постройки, оценили его состояние и соответствие целям, сообщили на пресс-конференции рабочей группы по созданию центра. Здание медицинского факультета КБГУ представляет собой историческую ценность, а потому все строительные работы обещали провести очень бережно. Фасад намерены сохранить полностью, внутри внесут минимальные изменения. К ремонту собираются приступить, предположительно, в следующем году. Культурно-образовательный центр одного из самых знаменитых музеев мира будет состоять из пяти сегментов: это научно-исследовательская база Северо-Кавказской археологической экспедиции, реставрационный и выставочный центры, информационный – с библиотекой, кинозалом и лекторием, а также зал-инсталляция «Русский ковчег». Его посвятят фильму, который кинорежиссер Александр Сокуров снял в залах Эрмитажа.