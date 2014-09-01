Эпидситуация поcovid-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в республике продолжает увеличиваться. Сегодня региональный оперштаб сообщил о 30-ти заболевших. Вчера их было 28. За минувшие сутки выздоровели 15 жителей Кабардино-Балкарии. Летальных исходов не зафиксировано. В двух госпиталях развернуто 420 коек, медицинскую помощь в стационарах сегодня получают 314 пациентов. 47 из них – в реанимациях. За сутки провели почти 1800 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали без малого 575 тысяч.