Эпидситуация по COVID-19

По состоянию на 9 октября 2020 г. оперштаб по КБР зафиксировал 70 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели кратно меньше – только 20 человек. 1140 пациентов все еще остаются в госпиталях республики. 62 человека в реанимации. Стоит отметить, что COVID-19 подтвержден не у всех госпитализированных. Инфекция представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.