Эпидситуация по COVID-19: выздоровевших за сутки – 83

Новых случаев заражения коронавирусом – 83, общее число инфицированных в республике приближается к 11 тысячам. Данные за сутки опубликовал региональный оперштаб.

Выздоровел еще 41 человек. Всего справились с недугом почти восемь тысяч. От последствий ковида за сутки скончались две женщины из Нальчика – 45-го и 64-го годов рождения – и жительница Заюково 1956-го года. В стационарах лечатся без малого полторы тысячи пациентов, в том числе те, у кого тесты на коронавирус дали отрицательный результат. В реанимациях помощь получает 91 человек. Медики подчеркивают, что инфекция особо опасна для людей старше 65-ти, а также страдающих хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными. Всем им рекомендуют по возможности оставаться дома. По-прежнему действует масочный режим. Жителей просят чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать объятий и рукопожатий. Если появились признаки простуды, следует сразу же вызывать на дом врача.