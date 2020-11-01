Эпидситуация по COVID-19: выздоровевших за сутки – 54





Общее число заболевших в республике приближается к 11-ти тысячам. За сутки выявлено еще 83 случая заражения. Выздоровевших 54, сообщил сегодня региональный оперштаб.

В госпиталях помощь получают чуть больше полутора тысяч пациентов, в том числе те, у кого тесты дали отрицательный результат. 92 из них – в реанимациях. От последствий коронавируса скончались еще три человека. Это мужчины 1945-го, 1949-го и 1969-го годов рождения из Нарткалы, Каменномостского и Урвани. Таким образом, за весь период количество умерших по этой причине в республике достигло 163-х. Ежедневно специалисты проводят больше тысячи тестов. В целом их сделали уже почти 254 тысячи. При необходимости пациентов направляют на компьютерную томографию. Медики напоминают, что коронавирус особо опасен для людей старше 65-ти и тех, кто страдает хроническими недугами, такими как диабет, болезни сердца и сосудов, онкологические заболевания… Симптомы ковида схожи с признаками простуды и гриппа, а потому врачи призывают не заниматься самолечением. Ну и, конечно, соблюдать меры профилактики: носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, а при повышении температуры незамедлительно вызывать врача на дом.