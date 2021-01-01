Эпидситуация по COVID-19: новых случаев заражения-98





По данным регионального оперштаба, за сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 98 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 130 человек.

За все время инфицированных – 17300. С недугом справились свыше 15800 граждан. Накануне от последствий ковида скончались трое: житель Терека 55-ти лет и двое нальчан – 1951-го и 1958-го годов рождения. Общее число умерших на сегодня – 294. В Кабардино-Балкарии продолжают работать 9 госпиталей особо опасных инфекций. Сейчас в них лечатся больше 1400 пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 96 человек – в реанимациях. За сутки в республике провели свыше двух тысяч тестов на определение ковида.