Эпидситуация по COVID-19: новых случаев заражения-97





Оперштаб по КБР сегодня сообщает о 97 новых случаях заражения коронавирусом.

Выздоровели 134 человека. Двое мужчин скончались. Это житель Баксана 1960-го года рождения и прохладянин 1938-го года. Медицинскую помощь в госпиталях на сегодняшний день получают почти полторы тысячи пациентов. Среди них коронавирус тестами подтвержден не у всех. 89 человек лежат в реанимациях. Врачи не устают повторять, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры необходимо вызвать врача на дом.