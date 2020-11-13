Эпидситуация по COVID-19: новых случаев заражения- 84





Статистику пополнили за сутки еще 84 случая заражения коронавирусом, сообщают в региональном оперштабе. Количество заболевших за весь период – около 11200. В целом с недугом справились чуть больше восьми тысяч, за минувшие сутки – 65 человек. От последствий ковида скончались еще двое: женщина 1955 года рождения из Тырныауза и житель Чегема 1964-го года. Таким образом, количество умерших по этой причине достигло 173-х. В госпиталях сейчас лечатся больше полутора тысяч пациентов, в том числе те, у кого тесты на коронавирус дали отрицательный результат. В реанимациях помощь получают 89 человек. Специалисты подчеркивают, что инфекция особо опасна для людей старше 65-ти, а также страдающих хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными. Всем им рекомендуют по возможности оставаться дома. Медики призывают жителей соблюдать простые, но эффективные меры профилактики: носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, избегать рукопожатий и соблюдать дистанцию. При первых симптомах простуды сразу же вызывать врача на дом.