Эпидситуация по COVID-19: новых случаев заражения-73, умерли-2





По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 73 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 70 человек.

За все время инфицированных – свыше 20700. С недугом справились больше 19400 граждан. Накануне от последствий ковида скончались двое: житель Баксана 1953-го года рождения и мужчина из Чегема 1936-го года. Общее число умерших на сегодня – 365. В госпиталях особо опасных инфекций лечится 421 пациент, в том числе и те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. В реанимациях находятся 48 человек.

За сутки в республике провели свыше 800 тестов.