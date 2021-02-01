Эпидситуация по COVID-19: новых случаев заражения-72, умерли- 1





В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, и уже в марте ее направят в поликлиники. Сейчас наша страна – единственная, у кого есть сразу три вакцины от COVID-19, об этом сообщает сегодня оперштаб по КБР.

Также он приводит новую статистику заболеваемости. За сутки инфекцией заразились 72 человека, 69 выздоровели. Жительница Куба-Табы 1937-го года рождения скончалась. К этой минуте в госпиталях лечатся чуть больше 400 пациентов, 48 – в реанимациях.