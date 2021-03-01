Эпидситуация по COVID-19: новых случаев заражения-70, умерли- 1





Региональный оперштаб сообщает о 70 новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Кабардино-Балкарии.

Выздоровели 68 человек. За все время инфицированных – свыше 21-й тысячи. С недугом справились больше 19700 граждан. Накануне от последствий ковида скончался мужчина 1937-го года рождения из Шалушки. Общее число умерших на сегодня – 371. В госпиталях особо опасных инфекций лечатся 409 пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 40 человек – в реанимациях. За сутки в республике провели свыше 750 тестов.