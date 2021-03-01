Эпидситуация по COVID-19: новых случаев заражения-69, умерли- 2





Региональный Оперштаб сегодня сообщает о 69 новых случаях заражения коронавирусом, 67 человек выздоровели.

Скончались две женщины. Одна из них – 1973-го года рождения, из поселка Кашхатау, другая – 1948-го года – из селения Куба-Таба. На сегодняшний день на лечении находятся 970 пациентов. В госпиталях лежат почти 400 человек, но коронавирус тестами подтвержден не у всех из них. Состояние здоровья 38-ми пациентов наиболее тяжелое. Они лежат в реанимациях.