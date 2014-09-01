Эпидситуация по covid-19





Оперштаб фиксирует небольшой ежесуточный прирост новых заболевших. В сегодняшней статистике – еще 28 случаев заражения. Накануне было 27. Побороли недуг 14 жителей республики. За минувшие сутки один человек скончался. Увеличилось и количество госпитализаций: медицинскую помощь в стационарах сейчас получают 306 пациентов, в среду их было 283. В реанимациях находятся 44 человека. За сутки провели свыше 1800 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали больше 573-х тысяч.