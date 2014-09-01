Эпидситуация по covid-19





За неделю число новых случаев заражения коронавирусом в республике увеличилось на почти в два раза. Сегодня региональный оперштаб сообщил о 25-ти заболевших. В прошлый понедельник их было 13. За минувшие сутки с недугом справились 12 жителей Кабардино-Балкарии. Летальных исходов не зафиксировано. Увеличилось и количество госпитализаций. Медицинскую помощь в стационарах получают 252 пациента, тогда как в начале прошлой недели было почти на сто меньше. В реанимациях сейчас находятся 40 человек. За сутки провели почти полторы тысячи тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали свыше 568-ми тысяч.