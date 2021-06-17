Эпидситуация по covid-19





Заболеваемость коронавирусом в Кабардино-Балкарии несколько выросла. Сегодня в статистике оперштаба – 16 новых случаев заражения, накануне было 14. Справились с болезнью еще 13 жителей республики. От последствий инфицирования за минувшие сутки скончались двое. В госпиталях медицинскую помощь получают 173 пациента. 37 из них — в реанимациях. Накануне провели почти 1600 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали без малого 562 тысячи.