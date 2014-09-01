Эпидситуация по covid-19





Вторые сутки оперштаб фиксирует по 14 новых случаев заражения коронавирусом. Небольшой рост наблюдается со вчерашнего дня после продолжительного спада. До вторника число новых инфицированных 10 дней подряд не превышало 13-ти в сутки. Накануне еще 15 жителей республики с болезнью справились. Один человек скончался. В госпиталях медицинскую помощь сегодня получают 162 пациента. За жизнь 39-ти из них врачи борются в реанимациях. За сутки провели больше тысячи восьмисот тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали свыше 560-ти тысяч.