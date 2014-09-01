Эпидситуация по covid -19





Динамика распространения коронавируса в Кабардино-Балкарии особых опасений не вызывает. Уровень заболеваемости остаётся стабильно низким, что ежедневно подтверждает статистика оперштаба. По данным за минувшие сутки, диагноз «ковид» поставили еще 13-ти жителям. К слову, такой показатель фиксируют уже четвертый день подряд. 11 человек выздоровели. Медицинскую помощь в госпиталях получают 137 пациентов. 33 из них сейчас в реанимациях. На амбулаторном лечении 246 человек. Накануне провели почти 1400 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали больше 548-ми тысяч.